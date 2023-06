Η Νάπολι «έριξε» άκυρο στη δελεαστική πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Βίκτορ Οσιμέν.

Οι Παριζιάνοι μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι αλλά και τις φήμες περί αποχωρήσεων των Κιλιάν Μπαπέ και Νεϊμάρ ψάχνει μια ηχηρή απάντηση στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», οι πρωταθλητές Γαλλίας κατέθεσαν μια άκρως δελεαστική πρόταση στη Νάπολι για την απόκτηση του Οσιμέν, προσφέροντας το ποσό των 100 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ωστόσο η κρούση των Γάλλων δεν έπεισε τον ισχυρό άνδρα των πρωταθλητών Ιταλίας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ο οποίος απάντησε αρνητικά καθώς έχει σκόπο να του βάλει πωλητήριο στην τιμή των 200 εκατ. ευρώ.



Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Οσιμέν πραγματοποίησε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, σε συνολικά 39 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 31 γκολ.

