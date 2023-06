«Όχι» σε πρόταση της Αλ Χιλάλ με ετήσιες απολαβές ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ είπε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος δηλώνει αφοσιωμένος στη Γιουβέντους.

Στα... κρύα του λουτρού άφησε την Αλ Χιλάλ ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι! Αν και οι Σαουδάραβες τον είχαν ξεχωρίσει για να οδηγήσει το κλαμπ στη νέα και βελτιωμένη εκδοχή του από τη νέα σεζόν, ο Ιταλός προπονητής τελικά αποφάσισε να μείνει στη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που του πρότεινε η Αλ Χιλάλ για διετές συμβόλαιο δεν έπεισαν τον 55χρονο να εγκαταλείψει τη Serie A και τη Γιουβέντους, στην οποία θα παραμείνει - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - και τη νέα σεζόν.

Κάπως έτσι το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας δεν θα καταφέρει να κάνει το τρίτο... μπαμ με ένα ένα ακόμη δυνατό όνομα από την Ευρώπη, μιας και έχει κλείσει ήδη τις μεταγραφές των Ρούμπεν Νέβες και Καλιντού Κουλιμπαλί για το συνολικό ποσό των 78 εκατομμυρίων ευρώ.

