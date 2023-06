Η Αλ Χιλάλ αρχίζει την «επίθεσή» της στο μεταγραφικό παζάρι ετοιμάζοντας την επίσημη ανακοίνωση του Καλιντού Κουλιμπαλί, ενώ σύμφωνα με τους Σαουδάραβες έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για τον πάγκο της!

Η μεταγραφική «έκρηξη» στη Σαουδική Αραβία μέχρι στιγμής βρίσκει κερδισμένη την Αλ Ιτιχάντ, η οποία κατάφερε να εντάξει στο ρόστερ της τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Καρίμ Μπενζεμά και τον Ενγκολό Καντέ. Σιγά-σιγά, όμως, ολοκληρώνονται τα deal και για τις υπόλοιπες τρεις ομάδες που ελέγχει το PIF, με την Αλ Χιλάλ να παίρνει σειρά και να απαντά με την απόκτηση του Ρούμπεν Νέβες, την «κλεισμένη» μεταγραφή του Καλιντού Κουλιμπαλί, αλλά και τον ερχομό του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην άκρη του πάγκου!

Όπως αναφέρει το σαουδαραβικό Μέσο «sport360Saudi», η Αλ Χιλάλ παρουσίασε προσφορά ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια στον Ιταλό τεχνικό της Γιουβέντους, ο οποίος και συναντήθηκε με τους ανθρώπους του συλλόγου δίνοντας το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του deal που αναμένεται μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στην Ευρώπη, για τη θέση του προπονητή η Αλ Χιλάλ έχει κάνει πρόταση στον Αλέγκρι, αλλά και στους Πάουλο Φονσέκα και Ζουλιέν Λοπετέγκι, δίχως να υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί προς το παρόν.

Μέχρι πρότινος, ο Αλέγκρι φερόταν δεδομένο πως θα παραμείνει στους Μπιανκονέρι και την επόμενη σεζόν, έχοντας κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νέα διοίκηση του κλαμπ.

Την ίδια ώρα, πάντως, οι άνθρωποι του αραβικού κλαμπ ετοιμάζουν την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κουλιμπαλί, η οποία θα αποφέρει 23-24 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι και το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για τον 32χρονο Σενεγαλέζο στόπερ που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο!

