Ο εκτελεστικός διευθυντής της Γιουβέντους, Μαουρίτσιο Σκαναβίνο, επιβεβαίωσε πως ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα.

Τους προηγούμενες μήνες πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί για το μέλλον του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην Γιουβέντους μετά το τέλος της σεζόν, όμως φαίνεται πως ο Ιταλός θα παραμείνει «ακλόνητος». Ο εκτελεστικός διευθυντής των Μπιανκονέρι, Μαουρίτσιο Σκαναβίνο, με δηλώσεις του στο Sky Sports της Ιταλίας τόνισε πως ο έμπειρος τεχνικός δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και υπάρχουν ήδη συζητήσεις για τη νέα σεζόν.

«Ο Αλέγκρι δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Έχουμε μια συνολική συζήτηση μαζί του για όλα τα μελλοντικά σενάρια, από την αγορά, το αθλητικό κομμάτι μέχρι την οικονομική εικόνα του συλλόγου. Πάντα είχαμε καθημερινές συναντήσεις και επαφές.

Αυτούς τους μήνες που περάσαμε μαζί αυτή την καταιγίδα, η σχέση μας εδραιώθηκε πολύ γρήγορα. Υπήρξαν στιγμές συζήτησης, ακόμη και έντονες σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά με αυτοκριτική και εποικοδομητική κριτική, πάντα με την επιθυμία να κάνουμε το καλύτερο για οι παίκτες», είπε χαρακηριστικά ο Σκαναβίνο.

Juventus GM Maurizio Scanavino: “We can confirm that Massimiliano Allegri has never been under discussion, his job was never at risk”. ⚪️⚫️ #Juventus



“We are sharing our long-term plan with Allegri, our relationship is strong”, he added to Sky Sport. pic.twitter.com/EIBqOtDaEq