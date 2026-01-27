Η προσπάθεια επανεκκίνησης του Πογμπά στη Μονακό δεν αποδίδει και μετά το ματς τη Γιουβέντους, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Ο Πολ Πογκμπά περίμενε πως το ραντεβού της Μονακό με τη Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League (28/1, 22:00) θα ήταν μια ευκαιρία για «επανεκκίνηση» και ταυτόχρονα μια προσωπική ρεβάνς απέναντι στους Μπιανκονέρι. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν και παραμένει διαφορετική, αφού μέχρι στιγμής, ο Γάλλος μέσος δεν κατάφερε να αγωνιστεί με συνέπεια, περιοριζόμενος σε μόλις περίπου τριάντα λεπτά συμμετοχής λόγω τραυματισμών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μονακό, Τιάγκο Σκούρο, είχε αναφέρει πρόσφατα πως η στρατηγική επανεκκίνησης του πρώην παίκτη της Γιουβέντους δεν αποδίδει, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συζητηθεί ξανά το μέλλον του. Η ομάδα του Μονακό, υπό την καθοδήγηση του Ποκογκνόλι, ήλπιζε πως η εμπειρία και η αποφασιστικότητα του Πογκμπά, μετά από τρία χρόνια γεμάτα προβλήματα θα ήταν αρκετά για το restart του 32χρονου Γάλλου που έχει περάσει από 40 κύματα.

Πριν έρθει η «σκληρή ποινή» του αποκλεισμού για ντόπινγκ, ο Πογκμπά βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Ο ίδιος κατηγορήθηκε από τον αδερφό του, Ματίας, με κατηγορίες που περιλάμβαναν ακόμη και μάγια σε βάρος συμπαικτών του στην Εθνική Γαλλίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ματίας φέρεται να εμπλέκεται και στην απαγωγή του Πογκμπά, που συνέβη λίγους μήνες πριν τη μετακίνησή του στην Ιταλία, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι φέρεται να προσπάθησαν να τον εκβιάσουν. Η Γιουβέντους φαινόταν ως μια καλή ευκαιρία για νέο ξεκίνημα, τόσο μετά τα οικογενειακά προβλήματα όσο και μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, νέα εμπόδια προέκυψαν στην πορεία του. Τον Φεβρουάριο του 2024, αρχικά τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών από το ποδόσφαιρο, ποινή που τελικά μειώθηκε στους 18 μήνες, σώζοντας ουσιαστικά την καριέρα του.

Ήταν κατά πολλούς ένας από τους καλύτερους κατά τη διάρκεια της εξαετούς παρουσίας του στους Red Devils, ο Πογκμπά κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, με αποκορύφωμα το Europa League του 2017, όπου στον τελικό με τον Άγιαξ πέτυχε το πρώτο γκολ για το 2-0. Το 2018 πρόσθεσε στη συλλογή του και το Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας στον τελικό απέναντι στην Κροατία. Παρά την τρομερή του φόρμα εκείνη την περίοδο, οι επόμενες σεζόν δεν κύλησαν με τον ίδιο τρόπο.... και φτάσαμε στο σήμερα που ακόμα παλεύει να βρεί ξανά τον εαυτό του μετά τα απανωτά «χαστούκια».

Ότι έγινε με την ομάδα του Τορίνο τον πλήγωσε βαθιά. Ο Πογκμπά είχε δημόσια εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση της Γιουβέντους, περιμένοντας στήριξη που τελικά δεν ήρθε ποτέ. Η αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του στο Champions League φαινόταν σαν μια ευκαιρία για δικαίωση, όμως οι τραυματισμοί τον εμπόδισαν να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.