Η Γιουβέντους επικράτησε 3-0 της Νάπολι εντός έδρας και έπιασε τη Ρόμα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Serie A.

Άμεση ήταν η επιστροφή της Γιουβέντους στα θετικά αποτελέσματα στη Serie A, με την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι να επικρατεί 3-0 της Νάπολι εντός έδρας και να πιάνει τη Ρόμα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η Γιούβε ήταν πιο απειλητική στο πρώτο ημίχρονο, με το δοκάρι να σταματά τον Τουράμ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο στο 22', το γκολ ήρθε δια ποδός Ντέιβιντ. Ο Λοκατέλι βρήκε τον Καναδό μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτη φορά στα τέσσερα τελευταία ματς πρωταθλήματος. Οι Μπιανκονέρι είχαν στη συνέχεια ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ αλλά δεν τις αξιοποίησαν, με τους Ναπολιτάνους να φωνάζουν για πέναλτι στο 39' αλλά το VAR να ελέγχει τη φάση και το ματς να συνεχίζεται κανονικά.

Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να κλειδώνουν εντέλει τη νίκη στο 77', όταν Μιρέτι, που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, βρήκε τον Γιλντίζ και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, διαμορφώνοντας το 2-0. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 86ο λεπτό, με τον Κόστιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλι, Καμπιάσο (60' Κόστιτς), Τουράμ, Λοκατέλι (88' Κόπμαϊνερς), Κονσεϊσάο (60' Καμπάλ), ΜακΚένι, Γιλντίζ (88' Γκάτι), Ντέιβιντ (77' Μιρέτι)

Νάπολι: Μερέτ, Ντι Λορέντσο, Μποντζόρνο, Ζεσούς, Γκουτιέρες (74' Μποϊκέμα), Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Σπινατσόλα, Βεργκάρα (79' Λουκάκου), Χόιλουντ, Ελμάς (70' Ζιοβάνε)