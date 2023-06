Ο Μάρκους Τουράμ αποφάσισε να... ρίξει άκυρο στη Μίλαν και πλέον οδεύει στη συντοπίτισσά της, Ίντερ.

Ο Μάρκους Τουράμ έμεινε ελεύθερος από την Γκλάντμπαχ και πλέον οδεύει προς την Ίντερ!

Μέχρι πρότινος όλα έδειχναν μεταγραφή στη Μίλαν για τον 25χρονο επιθετικό, με τον ίδιο μάλιστα να απορρίπτει την προοπτική της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως οι Νερατζούρι φαίνεται πως τελικά κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.

Marcus Thuram is now understood to be oriented to accept Inter proposal. Final answer soon. More to follow. 🚨⚫️🔵 #transfers