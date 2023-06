Πολύ κοντά στην απόκτηση του Τίμοθι Γουεά από τη Λιλ βρίσκεται η Γιουβέντους, σε ένα deal που αναμένεται να κλείσει στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τίμοθι Γουεά είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Γιουβέντους ως ο διάδοχος του Χουάν Κουαδράδο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει επικείμενη συμφωνία της Βέκια Σινιόρα με τη Λιλ στα 12 εκατ. ευρώ με τους Ιταλούς να προσφέρουν στον παίκτη πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι Ιταλοί αναφέρουν πως ο Γουέα θα είναι ουσιαστικά ο αντικαταστάτης του Κουαδράδο στο δεξί άκρο της μεσαίας γραμμής ενώ προσθέτουν πως είναι πιθανή και η έλευση ενός ακόμη παίκτη για να καλύψει τη δεξιά πτέρυγα της ομάδας.

Φέτος ο Γουεά με τη Λιλ αγωνίστηκε συνολικά σε 32 παιχνίδια ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

Juventus and Lille are finalising details of Timothy Weah deal — about structure of the agreement and payment terms of the fee close to €12m. ⚪️⚫️🇺🇸 #Juve



Weah has already accepted terms since yesterday — he wants Juventus move. pic.twitter.com/AFFq6pl5Gv