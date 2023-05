Στα υπόψιν της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται ο επιθετικός της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Νταϊτσί Καμάντα, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μίλαν, με τους Ροσονέρι να έχουν ξεχωρίσει μια περίπτωση από τη Bundesliga για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.

Ο λόγος για τον Νταϊτσί Καμάντα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και αναμένεται να απασχολήσει αρκετές ομάδες μέσα στο καλοκαίρι.

Εκτός βέβεια κι αν Μίλαν αποφασίσει να βάλει μπρος τις μηχανές και να τον κλείσει το συντομότερο δυνατό! Ο Ιάπωνας άλλωστε φέρεται να έχει απασχολήσει και τη Ντόρτμουντ, όμως προς το παρόν στο Μιλάνο δεν πρόκειται να βιαστούν με την περίπτωση του.

Από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει πετάξει το μπαλάκι στη Μίλαν η οποία θα κληθεί να πάρει μια απόφαση σχετικά με την πιθανή μεταγραφή του.

AC Milan will make decision soon on Daichi Kamada as potential free agent signing. Talks took place with his representatives, player keen on the move but it's up to the club. 🔴⚫️🇯🇵 #Milan



Kamada has been approached by Borussia Dortmund too but nothing agreed or signed yet. pic.twitter.com/reme3erVgU