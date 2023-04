Ο Αλέγκρι επιτέθηκε στον πάγκο της Νάπολι: «Συγχαρητήρια, πήρατε ένα πρωτάθλημα» (vid)

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media video στο οποίο ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εμφανίζεται να μιλά επιθετικά προς τον πάγκο της Νάπολι, δίνοντας με τρόπο ειρωνικό τα συγχαρητήρια του.

Μπορεί να έχουν περάσει δύο μέρες από όταν η Νάπολι πήρε τη μεγάλη νίκη στην έδρα της Γιουβέντους, ωστόσο η ένταση της κόντρας των δύο ομάδων εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Μετά τη σοκαριστική απειλή του Μάρκο Λαντούτσι προς τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, το φως της δημοσιότητας είδε και ένα video το οποίο κάνει τον γύρο των social media.

Σε αυτό ο προπονητής των Μπιανκονέρι, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος τη στιγμή που η ομάδα του έμεινε πίσω στο σκορ να μιλά με έντονο ύφος προς τον πάγκο των Παρτενοπέι. Μάλιστα, φαίνεται πως ειρωνεύτηκε την πρωτοπόρο της Serie A, που οδεύει προς την κατάκτηση του Scudetto για πρώτη φορά μετά το 1990, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια, καταφέρατε να πάρετε ένα πρωτάθλημα! Μπράβο σας».

"Nice, you have managed to win ONE Scudetto."



- Allegri to the Napoli bench after the 0-1 goal pic.twitter.com/g2gOC7OwW3