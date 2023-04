Ματεράτσι: «Είπα στον Μουρίνιο άντε γ@#$σου»

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Ίντερ και της Ιταλίας, Μάρκο Ματεράτσι, αποκάλυψε ότι αποχαιρέτησε τον Ζοσέ Μουρίνιο με... βρισιές μετά την αποχώρηση του Πορτογάλου τεχνικού από το Σαν Σίρο το 2010.

Ο πρώην αστέρας της Ίντερ, Μάρκο Ματεράτσι, αποκάλυψε τα αποχαιρετιστήρια λόγια του προς τον Ζοζέ Μουρίνιο, όταν ο Πορτογάλος προπονητής έφυγε από τον σύλλογο για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2010. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός αποχαιρέτησε τον «Special One» με βρισιές μετά το ιστορικό τρεμπλ των Νερατζούρι μαζί του.Ο Μουρίνιο αντικαταστάθηκε από τον Ραφαέλ Μπενίτεθ, ο οποίος άντεξε μόλις έξι μήνες στο Σαν Σίρο.

«Ο Μουρίνιο ήταν ξεχωριστός, ήξερε τα ονόματα όλων των παιδιών και των συζύγων μας», δήλωσε ο Ματεράτσι για τον νυν τεχνικό της Ρόμα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Italia Football TV. «Κανείς άλλος δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό για μένα. Για μένα δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, αλλά για τη γυναίκα μου, όταν τη συνάντησε και της είπε "γεια σου Ντανιέλα"».

Ο Ιταλός ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός για το διαβόητο χτύπημα που δέχτηκε από τον Ζινεντίν Ζιντάν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, δεν άφησε τον προπονητή να φύγει χωρίς να τον... αποχαιρετήσει. «Του είπα άντε γ@#$σου γιατί με άφηνε με τον Μπενίτεθ».

