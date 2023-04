Ινφαντίνο: «Είμαστε με τον Λουκάκου, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει θέση για τον ρατσισμό»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, με γραπτή επιστολή εξέφρασε την στήριξη του στον Ρομέλου Λουκάκου και ξεκαθάρισε πως ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο.

O Ρομέλου Λουκάκου ήταν ο πρωταγωνιστής της Ίντερ, καθώς ισοφάρισε στον ημιτελικό με την Γιουβέντους (1-1) για το Copa Italia και κράτησε τους Νερατζούρι ζωντανούς ενόψει της ρεβάνς. Στο φινάλε της αναμέτρησης ο διεθνής Βέλγος σέντερ φορ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς των Μπιανκονέρι.

Ο θηριώδης επιθετικός «ξέσπασε» στα Social Media και βρήκε πολλούς υποστηρικτές, ανάμεσα σε αυτούς και ο Τζάνι Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA με γραπτή τοποθέτησή ξεκαθάρισε πως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε μορφή ρατσισμου.

«Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Είναι απλά απαράδεκτο να βλέπεις ρατσιστικές εκφράσεις από πλευράς θεατών προς τον Ρομέλου Λουκάκου, τον φορ της Ίντερ, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Γιουβέντους για το Κύπελλο Ιταλίας. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία και ο υπογράφων είναι στο πλευρό του Λουκάκου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λουκάκου.

Fifa, #Infantino: "Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, durante la partita di Coppa Italia con la Juve. La… pic.twitter.com/SGwPbJECWF