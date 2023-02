Πλήθος ομάδων από τη Serie A θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς ανήμερα των γενεθλίων του (20/2) μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις και βίντεο στα social media.

Απέραντη θλίψη σκόρπισε ο χαμός του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον Σέρβο προπονητή να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών νικημένος από τη λευχαιμία.

Υπό διαφορετικές συνθήκες, την Δευτέρα (20/2) ο άλλοτε τεχνικός της Μπολόνια θα έκλεινε τα 54 χρόνια ζωής και σύσσωμη η Serie A έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του ανήμερα των γενεθλίων του.

Μια σειρά από ομάδες της Ιταλίας ανάρτησαν το δικό τους μήνυμα για τα γενέθλια του Σέρβου τεχνικού, με τις Μίλαν, Λάτσιο και Μπολόνια ειδικότερα να κλέβουν την παράσταση.

«Όλοι έχουν τα δικά τους όνειρα, εγώ τα πραγματοποίησα όλα» ήταν η λεζάντα της Λάτσιο που συνόδευσε το σχετικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον μαχητή Μιχαΐλοβιτς, τη στιγμή που η Μίλαν έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ την απουσία σου. Πάντα στην καρδιά μας, Σίνισα».

We will never get used to your absence. Always in our hearts, Siniša 🌹



Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile 🌹 #SempreMilan pic.twitter.com/owUhTo6tlj