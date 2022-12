Αντίο σε έναν μεγάλο! Ο σπουδαίος Σίνισα Μιχαΐλοβιτς μετά από γενναία μάχη χρόνων με τη λευχαιμία έφυγε από τη ζωή στα 53 του.

«Θα νικήσω τον καρκίνο παίζοντας επίθεση», είχε αναφέρει τον Ιούλιο του 2019 ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς όταν έκανε γνωστό πως δίνει μάχη με τη λευχαιμία. Μετά από 3,5 χρόνια ο Σέρβος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/12) την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στη Ρώμη. Ένα σπουδαίος μαχητής έφυγε από τη ζωή μόλις στα 53 του χρόνια, νικημένος στη δεύτερη μάχη του με την αρρώστια του.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπορόβο και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ερυθρό Αστέρα, Ρόμα, Σαμπντόρια, Λάτσιο και Ίντερ. Μέτρησε 455 συμμετοχές στην καριέρα του, σκόραρε 69 γκολ και 55 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας έπαιξε 63 φορές και σκόραρε εννέα γκολ. Αν και κεντρικός αμυντικός ,οιράζεται το ρεκόρ με τον Αντρέα Πίρλο για τα περισσότερα γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ στην ιστορία της Serie A (28). Ανακηρύχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Γιουγκοσλαβίας το 1999.

Lega Serie A is extremely saddened by the passing of Siniša Mihajlović 🙏 @SerieA pic.twitter.com/gIlDnnEysj