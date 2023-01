Ζιρού: «Θέλω να ανανεώσω με τη Μίλαν, είμαστε σε διαπραγματεύσεις»

Πιστός στη Μίλαν δηλώνει ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ροσονέρι προκειμένου να παραμείνει στην Ιταλία και μετά το καλοκαίρι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μίλαν και Ολιβιέ Ζιρού για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τα τελευταία λόγια του Γάλλου να προμηνύουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Κληθείς άλλωστε να σχολιάσει το μέλλον του, ο έμπειρος φορ ξεκαθάρισε πως μοναδικός του στόχος είναι να παραμείνει στο Μιλάνο και μετά το καλοκαίρι καθώς θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας τα Ροσονέρι.

«Θέλω να ανανεώσω το συμβόλαιό μου με τη Μίλαν. Είμαστε σε συζητήσεις για να το ολοκληρώσουμε, διαπραγματευόμαστε. Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη φετινή σεζόν ο Ζιρού έχει καταγράψει συνολικά 24 συμμετοχές με τη φανέλα της Μίλαν με απολογισμό εννιά γκολ και έξι ασίστ.

