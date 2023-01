Η Μίλαν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ίσμαελ Μπενασέρ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Ροσονέρι μέχρι το 2027.

Σε πρόωρη επέκταση της συνεργασίας της με τον Ίσμαελ Μπενασέρ προχώρησε η Μίλαν. Ο Γαλλο-Αλγερινός χαφ βρίσκεται στους Ροσονέρι από το 2019, το συμβόλαιο του είχε ισχύ μέχρι το 2024 και η διοίκηση του κλαμπ τον «έδεσε» μέχρι το 2027, δίνοντας του και αυξημένες απολαβές. Στο νέο συμβόλαιο του προβλέπεται και ρήτρα αγοράς ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από το καλοκαίρι του 2024.

Συνολικά μετράει με τους Μιλανέζους 129 συμμετοχές, τέσσερα γκολ, οκτώ ασίστ και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Στέφανο Πιόλι που κέρδισε το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 24 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσειςμε ένα γκολ και μια ασίστ, όντας πλέον και εκ των αρχηγών.

The day you've been waiting for 4️⃣🇩🇿#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/Fh9rxzlKdx