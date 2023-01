Λουκάκου: «Αγαπώ την Ίντερ, ελπίζω να μείνω και στο μέλλον»

Με τη φανέλα της Ίντερ θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα μιλήσει την Τσέλσι προκειμένου να παραμείνει στο Μιλάνο.

Όρκους αγάπης προς την Ίντερ εξέφρασε για ακόμα μια φορά ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος ξεκαθάρισε πως μοναδική του επιθυμία είναι να παραμείνει και τη νέα σεζόν στο Μιλάνο.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα, η πλευρά του Βέλγου σκοπεύει να μιλήσει το καλοκαίρι με την Τσέλσι προκειμένου να μην επιστρέψει στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον λόγο που ανάγκασε τον Τοντ Μπόελι να ανάψει το πράσινο φως για τον δανεισμό του το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Ελπίζω να μείνω στην Ίντερ και στο μέλλον. Θέλω να συνεχίσω εδώ καθώς αγαπώ αυτό το κλαμπ, θα μιλήσουμε με την Τσέλσι προκειμένου να βρεθεί μια λύση» ανέφερε χαρακτηριστικά προτού συνεχίσει:

«Ο Τοντ Μπόελι αποφάσισε να με αφήσει να φύγω αφού του είπα την αλήθεια για την σχέση μου με τον Τούχελ» ήταν τα λόγια του θηριώδους φορ.

Lukaku: “I hope to stay at Inter also in the future. I want to continue here as I love this club, we will speak to Chelsea in order to find a solution”, tells Sky 🚨🔵 #Inter #CFC



“Todd Boehly decided to let me leave after I told him the truth about my relationship with Tuchel”. pic.twitter.com/4JHlCg3k3S