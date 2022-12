O Κλαούντιο Ρανιέρι επιστρέφει μετά από 31 χρόνια στον πάγκο της Κάλιαρι, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με το κλαμπ της Σαρδηνίας μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Επιστροφή στους πάγκους για τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Ο 71χρονος τεχνικός απολύθηκε τον προηγούμενο Γενάρη από τη Γουότφορντ και έντεκα μήνες αργότερα βρήκε το νέο του συμβόλαιο. Ο πρώην τεχνικός της Εθνικής και μετέπειτα αρχιτέκτονας του θαύματος της Λέστερ επέστρεψε μετά από 31 χρόνια στον πάγκο της Κάλιαρι, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025!

Ο Ιταλός στην πρώτη του θητεία στην ομάδα της Σαρδηνίας ανέλαβε την ομάδα στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας και την οδήγησε στην Serie A με διαδοχικές ανόδους και το 1991 αποχώρησε για να αναλάβει τη Νάπολι.

