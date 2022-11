Η Γεωργία έχει την τύχη να διαθέτει δύο από τους πέντε καλύτερους ντριμπλέρ κάτω των 23 ετών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, καθώς εκτός του Κβίτσα Κβαρατσχέλια «λάμπει» και ο Γκιόργκι Τσκαβετάτζε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η εκτόξευση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια στην ποδοσφαιρική ελίτ αναμένεται να στρέψει πολλά βλέμματα πάνω στην εθνική Γεωργίας στο μέλλον. Ο 21χρονος αρτίστας της Νάπολι, όμως, δεν είναι η μοναδική «ατραξιόν» της ομάδας του Βίλι Σανιόλ, αφού θα έχει και συνεργάτη στη μεσοεπιθετική γραμμή έναν εξίσου «δαιμόνιο» ντριμπλέρ. Για την ακρίβεια, καλύτερο σε αυτόν τον τομέα φέτος και δεύτερο καλύτερο συνολικά στην Ευρώπη κάτω των 23 ετών. Το όνομά του; Γκιόργκι Τσακβετάτζε.

Ο 23χρονος επιτελικός μέσος της Σλόβαν Μπρατισλάβας παρουσιάζει την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε επιτυχημένες ντρίμπλες με τουλάχιστον 270 αγωνιστικά λεπτά τη φετινή σεζόν, μετρώντας σχεδόν τέσσερις ανά αγώνα (3,93). Πίσω μόνο από τον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης που έχει θέσει τον πήχη οριακά στις πέντε (3,9).

Η επίδοση του Κβαρατσχέλια είναι ελαφρώς χαμηλότερη (3,41), αλλά συγκαταλέγεται επίσης στο Top-5 των παικτών κάτω των 23, με τους Ροντρίγκο (Ρεάλ Μαδρίτης) και Ζότα (Σέλτικ) να μεσολαβούν.

🔀 Dribbles Won per 90 minutes in European play, U23 Leaders:



🇧🇷 Vinícius Júnior - 4.9

🇬🇪 Chakvetadze - 3.93

🇪🇸 Rodrigo - 3.56

🇵🇹 Jota - 3.44

🇬🇪 Kvaratskhelia - 3.41

🇳🇱 van Brederode - 3.33

🇨🇦 Davies - 3.00

🇵🇹 Vitinha - 2.89

🇵🇹 Rafael Leão - 2.88



At least 270 minutes played.