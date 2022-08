Το «Tiraggiro», έγινε λέξη στις ιταλικές εγκυκλοπαίδειες για να περιγράψει τις «ζωγραφιές» του Λορέντσο Ινσίνιε. Μέσα σε δύο ματς εν τη απουσία του, το άστρο του Κβίτσα Κβαρατσχέλια μοιάζει έτοιμο από καιρό να συνδεθεί με το δικό του λήμμα, δίπλα στη λέξη «μαγεία».

«Τιράτζιρο». Νεολογισμός στα ιταλικά από τη φράση «Tiro a Giro» που σημαίνει το φαλτσαριστό σουτ, η ικανότητα να «πυροβολείς» δίνοντας στην μπάλα τέτοιο χτύπημα ώστε να παίρνει κυκλική τροχιά με προορισμό τη γωνία της εστίας. Κατά τη ναπολιτάνικη διάλεκτο, «Τιραγκίρ». Έτσι βάφτισαν εδώ και χρόνια οι ιταλικές εφημερίδες τα περίοπτα curler του Λορέντσο Ινσίνιε. Κι έτσι απέδωσε κατ' αποκλειστικότητα η εγκυκλοπαίδεια Τρεκάνι τον ορισμό στο σήμα-κατατεθέν του βραχύσωμου Ιταλού, μετά το ονειρώδες γκολ απέναντι στο Βέλγιο στο περασμένο Euro.

Το κοινό της Νάπολι μπορεί να μαθαίνει ακόμα να ζει χωρίς τον «Lorenzo il Magnifico», ο οποίος πήρε τα ταλέντα του προς MLS μεριά και συναρπάζει τα πλήθη με τη φανέλα του Τορόντο. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή αποδεικνύεται παραδόξως διασκεδαστική. Κι αυτό οφείλεται στον αντικαταστάτη του στο αριστερό φτερό: τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος σαν να επιδίωκε να αποτίσει φόρο τιμής στον προκάτοχό του, συστήνοντας τον εαυτό του στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» με ένα θαυμάσιο tiraggiro με το δεξί. Μπορεί να το κάνει και με το αριστερό, αλλά το πρώτο του έπρεπε να είναι καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση με αυτά του Ινσίνιε.

Το πιο φωτεινό αστέρι που έβγαλε ποδοσφαιρικά η Γεωργία εδώ και δεκαετίες, θαρρείς πως έχει βαλθεί να χαράξει το όνομά-γλωσσοδέτη του στις καρδιές των Ναπολιτάνων. Το φανταστικό γκολ για το 1-0 κόντρα στη Μόντσα δεν ήταν παρά ένας κρίκος στην αλυσίδα highlights που έχει καταφέρει να προσθέσει μέσα στις δύο παρθενικές συμμετοχές του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα με αντίπαλο τη Βερόνα, αφού συνήθισε προοδευτικά στο «ξύλο» των αμυντικών, σκόραρε με σεντερφορίσια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι πηδώντας ψηλότερα κι απο τον Βίκτορ Οσιμέν και μοίρασε ασίστ με το... μοιρογνωμόνιό του.

Μια κάθετη πάσα από αυτές που ξεχειλίζουν ποιότητα και αναγνωρίζεις με τη μία τη σπουδαιότητά της. Αν σκεφτεί κανείς ότι αμφότερα τα πέτυχε με το σκορ σε εύθραστες ισορροπίες, απολύτως λογικά χρίστηκε ΜVP. Η παράσταση με αντίπαλο τη Μόντσα κορυφώθηκε στο δεύτερο μέρος, με ένα προσωπικό σόλο. Κάνοντας αυτό που κάνει σε κάθε του «έφοδο»: κολλάει την μπάλα, ντριμπλάρει και δίνει την εικόνα πως γλιστράει πέραν των αμυντικών. Έτσι «χόρεψε» τους παίκτες των Λομβαρδών και πλάσαρε με στυλ για το 3-0. Γκολ με κεφαλιά, γκολ με το δεξί, γκολ και με το αριστερό, πόση περισσότερη συμμετρία στο ρεπερτόριο των παρθενικών του γκολ;

Ο ιταλικός Τύπος είχε να γράψει μόνο διθυραμβικά λόγια. Η «Corriere Dello Sport», συγκεκριμένα, αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στην αφεντιά του, με ένα παρατσούκλι που θα... φορεθεί πολύ φέτος: «Kvarastella». Όλοι πλέον μιλούν με παράταιρη βεβαιότητα για δεύτερη αγωνιστική, ότι έχουμε να κάνουμε με τη μεταγραφή της σεζόν. Δεδομένου ότι η Νάπολι ξόδεψε μόλις δέκα εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Ρουμπίν Καζάν, φαντάζει σίγουρα ως το πρώτο φαβορί σε σχέση ποιότητας-τιμής. Η επιπλέον συνιστώσα ότι οι Παρτενοπέι άρπαξαν παίκτη που βρισκόταν στη λίστα της Γιουβέντους και της Μίλαν τα τελευταία χρόνια, προσθέτει το... αλατοπίπερο για να καλύψει όλα τα κουτάκια ενός τέτοιου άτυπου τίτλου.

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όμως, τον καθιστούν συνάμα τον με διαφορά πιο «fun-to-watch» παίκτη της χρονιάς. Ο γεννημένος στην Τιφλίδα εξτρέμ, εξέλιξε το ταλέντο του στην ακαδημία της τοπικής Ντιναμό, ταλέντο που κληρονόμησε σε πολλαπλάσιο βαθμό από τον πατέρα του, Μπάντρι Κβαρατσχέλια, ο οποίος ήταν διεθνής με την εθνική του Αζερμπαϊτζάν και όχι της Γεωργίας.

Αλεγρία που έλειπε από τα ιταλικά γήπεδα. Ουσία που μόνο μπροστά μπορεί να πάει τη Νάπολι. Κάθε φορά που σκοράρει, νιώθει σαν να βάζει τους αμυντικούς για... ύπνο αλά Στεφ Κάρι και το πανηγυρίζει με την... trendy μανιέρα του κορυφαίου τριποντέρ του NBA, του οποίου ο ίδιος αποτελεί φαν.

Για όποιον ακολουθεί πιστά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος, ο 21χρονος Γεωργιανός παικταράς σίγουρα θα πρέπει να είχε κινήσει... υποψίες πολύ πριν μετακομίσει στη Νάπολη. Ήταν Μάρτιος του 2021 όταν η Γαλανόλευκη αντιμετώπισε τη Γεωργία στην κεκλεισμένων των θυρών λόγω covid, «Τούμπα», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δευτερόλεπτα μετά το 1-0 της Ελλάδας, ο άσημος προς το ευρύ κοινό Κβίτσα, πήρε την μπάλα μετά τη σέντρα και σχεδόν ετσιθελικά, «μπούκαρε» στα καρέ του Βλαχοδήμου από αριστερά και αφού σώριασε στο έδαφος έναν αμυντικό σκόραρε, επαναφέροντας άμεσα τις ισορροπίες.

Η... μανία να τέρπει τους θεατές με τις ενέργειες του είναι η ίδια πηγή που τον τροφοδοτεί μέσα στο χορτάρι. Ώρες-ώρες μοιάζει σαν να το προσπαθεί υπερβολικά. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, η πλαστικότητά του και οι «δαντελένιοι» χειρισμοί της μπάλας, όσο και η προσήλωσή του στα τακτικά καθήκοντα, επιβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται απλά για έναν «ζογκλέρ». Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, πάντως, ξέρει πως ο Κβίτσα πρέπει να... χαλαρώσει και να πάψει να αισθάνεται σαν διασκεδαστής στην αρένα.

«Είναι παίκτης με αληθινή ποιότητα, άψογος επαγγελματίας και καλό παιδί. Έχει τον τρόπο του να ντριμπλάρει αντιπάλους και ξέρει πάντα που είναι η εστία, σουτάρει και με τα δύο πόδια. Αλλά πρέπει να χαλαρώσει κι άλλο.

Νιώθει υπερβολική πίεση στη νέα ομάδα του. Ξέρει ότι χρειάζεται να διασκεδάζει τον απαιτητικό κόσμο της Νάπολι. Τα γκολ θα τον βοηθήσουν να αποβάλει αυτή την πίεση»

3 goals in 2 games for Kvaratskhelia, with 3 different body parts 🔥



H/T @dtsgtr2 pic.twitter.com/ZD12mF7qMW