Ένας θαυμαστής του Κβίτσα Κβαρατσχέλια πήγε την αγάπη του για τον Γεωργιανό ένα βήμα παραπάνω, καθώς πήγε στο γάμο του φορώντας τη φανέλα του εξτρέμ της Νάπολι.

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια είναι τη δεδομένη στιγμή ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο 21χρονος εξτρέμ πήγε το καλοκαίρι στη Νάπολι και κάνει... μαγικα, έχοντας ήδη 8 γκολ και 10 ασίστ σε 16 εμφανίσεις, με πολλούς οπαδούς να τον αποκαλούν «Κβαραντόνα».

Ένας θαυμαστής του Γεωργιανού μεσοεπιθετικού δεν μπορεί να αποχωριστεί τη φανέλα του Κβαρατσχέλια ούτε καν στον... γάμο του, καθώς πήγε στην εκκλησία φορώντας την πάνω από το πουκάμισο του. Φυσικά αυτή η φωτογραφία έχει γίνει viral στα Social Media.

Meanwhile, a new fashion has arisen in Georgia when it comes to the groom's outfit for the wedding pic.twitter.com/MS0xy0sZNX