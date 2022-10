Ο Ζοσέ Μουρίνιο απάντησε αφοπλιστικά σε ερώτηση για το πώς σκοπεύει να περιορίσει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια στο ματς της Ρόμα με τη Νάπολι, λέγοντας πως ίσως τα καταφέρει με μια... κλωτσιά, αν ο Γεωργιανός τύχει να τρέξει από την πλευρά του πάγκου του.

Η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο (4η, 22 β.) αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Νάπολι (1η, 26 β.) στη μεγάλη αναμέτρηση της αγωνιστικής στη Serie A (21:45, Cosmotesport2HD, Live Gazzetta) και καλείται να σταματήσει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια και την παρέα του, που μετρούν δέκα σερί νίκες σε Ιταλία κι Ευρώπη με συνολικά γκολ 32-8!

Ο Γεωργιανός εξτρέμ (5 γκολ/5 ασίστ σε 10 αγωνιστικές) αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τους Παρτενοπέι ως τώρα στη σεζόν και προκαλεί... πονοκεφάλους σε όλους τους αντίπαλους αμυντικούς αλλά και προπονητές, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρει τον τρόπο για να περιορίσουν τη δράση του. Ερωτηθείς επ' αυτού, πάντως, ο επόμενος στη λίστα των «μονομάχων», Ζοσέ Μουρίνιο, ανέλυσε το δικό του... σχέδιο.

Με περίσσια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, ο Πορτογάλος τεχνικός απάντησε:

«Τι να περιμένετε από εμένα; Τίποτα. Ίσως καταφέρω να τον κλωτσήσω αν τρέξει από την πλευρά του πάγκου μου», δίνοντας αφορμή για γέλια στην αίθουσα Τύπου των Τζιαλορόσι.

On the eve of #RomaNapoli a Georgian journalist asks Mourinho if he’s planning to lay any traps for Kvaratskhelia

Mourinho: “What should you expect from me? Nothing. I might be able to kick him if he runs by me [in the technical area]” pic.twitter.com/tDoMnbgtqe