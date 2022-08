Ο πρόεδρος της Ίντερ, Στίβεν Ζανγκ το πήρε... πάνω του και αποφάσισε να διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας τον Μίλαν Σκρίνιαρ, παρά τις προσπάθειες της Παρί Σεν Ζερμέν να τον κάνει δικό της.

Οι «νεραντζούρι» ύψωσαν... τοίχος κι έκοψαν τις ορεξεις των Παριζιάνων, που προσπαθούν να αποκτήσουν τον Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρόεδρος της Ίντερ, Στίβεν Ζανγκ πήρε την πρωτοβουλία και διέκοψε τις επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν για την παραχώρηση του Μίλαν Σκρίνιαρ, αφότου πληροφορήθηκε πως η ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ δεν έχει διάθεση να δαπανήσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ (συν κάποια μπόνους) για την περίπτωση του.

Μάλιστα, η Ίντερ θα ξεκινήσει και διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του 27χρονου σέντερ μπακ μέχρι το 2027, με κάποιες πρώτες επαφές να έχουν ήδη γίνει, αλλά τα πράγματα να είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Την περασμένη σεζόν ο Σκρίνιαρ έφτασε τις 48 συμμετοχές με την ομάδα του Μιλάνου σκοράροντας μάλιστα και τέσσερα γκολ ενώ ξεπέρασε τα 4.000 αγωνιστικά λεπτά.

Inter president Steven Zhang has personally decided to keep Milan Skriniar. Paris Saint-Germain didn't want to invest more than €50m plus add-ons. 🔵 #transfers



Talks will now start between Inter and Skriniar, new deal until June 2027 on the table - early stages. pic.twitter.com/7Fb69mTrtk