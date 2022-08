Η «τρελή» συλλογή με φανέλες του Σπαλέτι: Από Ρονάλντο μέχρι... Κωστούλα (vid)

Ο προπονητής της Νάπολι, Λουτσιάνο Σπαλέτι, έχει στο σπίτι του μια εντυπωσιακή συλλογή με εμφανίσεις παικτών, μεταξύ των οποίων βρίσκει κανείς από θρύλους του ποδοσφαίρου μέχρι και μια φανέλα του Θανάση Κωστούλα!

Ο Σπαλέτι αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο το 1993 έχοντας αγωνιστεί σε Σπέτσια και Έμπολι [μεταξύ άλλων] και στράφηκε αμέσως στην προπονητική καθοδηγώντας κορυφαίες ομάδες της Ιταλίας όπως η Ρόμα και η Ίντερ, αλλά και η ρωσική Ζενίτ. Πλέον στα 63 του είναι στο «τιμόνι» της Νάπολι την οποία οδήγησε στην 3η θέση που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Champions League.

Παράλληλα, όπως φαίνεται, ο προπονητής των «παρτενοπέι» είναι δεινός συλλέκτης ποδοσφαιρικών φανέλων

O head coach της Νάπολι, παρουσίασε την πλούσια συλλογή του με εμφανίσεις παικτών στην οποία δεσπόζουν φανέλες ιερών τοτέμ της μπάλας, όπως ο Μαραντόνα και ο Ρονάλντο, παικτών - θρύλων όπως ο Μπατιστούτα, ο Τότι, ο Ρομπίνιο, ο Βιέρι, ο Λούκα Τόνι.

Συλλογή που θα ζήλευε κάθε ποδοσφαιρόφιλος στον κόσμο!

Παρατηρώντας κάποιος καλύτερα θα δει και φανέλες ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε ελληνική γήπεδα και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό, αφού ο Ιταλός κόουτς έχει φανέλα του Ριβάλντο από τα χρόνια του στους Πειραιώτες, του Νέρι Καστίγιο και του Θανάση Κωστούλα!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Luciano Spalletti's shirt collection is incredible!



He even has his own Totti match worn collection as well 😍pic.twitter.com/5ojBm8cXxS