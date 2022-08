Κάτοικος Ρώμης θα είναι την επόμενη σεζόν ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ, αφού η Ρόμα ανακοίνωσε το deal με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον μονοετή δανεισμό του.

Παίκτης της Ρόμα είναι και με τη βούλα ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ. Έπειτα από μια απογοητευτική πρώτη σεζόν με τα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ολλανδός αποχώρησε από την πρωτεύουσα της Γαλλίας με προορισμό την αντίστοιχη της Ιταλίας.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ζήτησε προσωπικά την απόκτησή του και η διοίκηση των Ρωμαίων δεν του χάλασε το χατίρι, αφού βρήκε τη φόρμουλα για να έρθει σε συμφωνία με τους Παριζιάνους και να κλείσει τον έμπειρο χαφ ως δανεικό για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς, το ποσό της οποίας ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Την προηγούμενη σεζόν ο Βαϊνάλντουμ δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στο Παρίσι, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών και φυσικής κατάστασης που ουσιαστικά τον έθεσαν εκτός ομάδας.

Υπό τις οδηγίες του Μουρίνιο ωστόσο, ο Ολλανδός έχει μια νέα ευκαιρία να επανέλθει στην ελίτ και να ανεβάσει ρυθμούς στο πρωτάθλημα της Ιταλίας.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Georginio Wijnaldum 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @GWijnaldum pic.twitter.com/bxDj6RsvbM