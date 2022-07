Ο Πάουλο Ντιμπάλα έφτασε στην Πορτογαλία για να ενσωματωθεί στην Ρόμα, η οποία κάνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος προσγειώθηκε στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, όπου ταξίδεψε για να ενσωματωθεί στην αποστολή της νέας του ομάδας Ρόμα, μετά την προφορική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετά να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Ρωμαίους, ώστε να ανακοινωθεί από το κλαμπ, αποτελώντας το τέταρτο φετινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μετά τους Σβίλαρ, Μάτιτς και Τσελίκ.

Paulo #Dybala will join Roma as a free agent, two parties reached an agreement during this day and player will continue in Serie A. Salary around 6M€ per season. ✍️🏼🇦🇷 #ASRoma



Paulo landed today in Portugal with Tiago Pinto, medicals and paperworks are ready for the player.🔴🟡 pic.twitter.com/zERoMYrUF5