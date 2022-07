Ο Πολ Πογκμπά αναμένεται ν' ανακοινωθεί από τη Γιουβέντους για τα επόμενα 3+1 χρόνια, αποφασίζοντας να ρίξει κατά πολύ το κασέ του, αφού μειώνει κατά το ήμισυ τον μισθό που λάμβανε στην Γιουνάιτεντ.

Ο Γάλλος χαφ βρίσκεται από την Παρασκευή στο Τορίνο και εντός της ημέρας αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «μπιανκονέρι», επιστρέφοντας εκεί ως ελεύθερος έπειτα από μια εξαετία κατά την οποία... όλα του πήγαν στραβά στο Μάντσεστερ.

Για να υπογράψει στην ομάδα του Τορίνο και να κάνει το... Pog-back, ο ποδοσφαιριστής έριξε τον ετήσιο μισθό του στα μισά.

Για την ακρίβεια, είναι και κάτι παραπάνω από τα μισά, αφού είχε λαμβάνειν 17,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Γιουνάιτεντ και τώρα υπέγραψε έναντι 8 εκατομμυρίων. Αυτά, αφορούν τον καθαρό μισθό, αφού μαζί με τα μπόνους ανάλογα και με την επίτευξη των στόχων, ενδέχεται να ανέλθει στα 10 εκατομμύρια το ετήσιο εισόδημά του.

Paul Pogba has arrived for his medical ahead of his move to Juventus.



