Τα ξημερώματα της Παρασκευής αφίχθη στο Τορίνο ο Άνχελ Ντι Ματία για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με την Γιουβέντους και οι οπαδοί της ομάδας από νωρίς το πρωί τον περίμεναν έξω από το ιατρικό κέντρο για να τον αποθεώσουν.

Ο Αργενινός που έκλεισε το κεφάλαιο της Παρί Σεν Ζερμέν και μετά το Μουντιάλ του Κατάρ θ' αποσυρθεί και από την εθνική ομάδα της πατρίδας του, συμφώνησε για έναν χρόνο με τους «μπιανκονέρι» και πολύ σύντομα θα έχει υπογράψει το συμβόλαιό του.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής έφτασε στο Τορίνο με τα πράγματά του και την σύζυγό του ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, με τον κόσμο της νέας του ομάδας να συγκεντρώνεται από νωρίς το πρωί έξω από το ιατρικό κέντρο προκειμένου να τον υποδεχθεί και να τον αποθεώσει.

🚨 Angel Di Maria will earn €7m during his one season at Juventus, making him the fifth highest paid player in Italy.



(Source: @tancredipalmeri) pic.twitter.com/FzclxAmfFK