Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία η Μόντσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι εξετάζει τις περιπτώσεις των Μάουρο Ικάρντι, Αντρέα Μπελότι και Πάουλο Ντιμπάλα.

Τον αγωνιστικό της σχεδιασμό για την παρθενική της συμμετοχή στη Serie A «τρέχει» η Μόντσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Οι «νεοφώτιστοι» έχουν ήδη αποκτήσει τους Ρανόκια, Κράνιο, Καρμπόνι και τον διεθνή Ιταλό μέσο της Ίντερ, Στέφανο Σένσι. Αυτές οι κινήσεις είναι μόνο η αρχή, με τον «Καβαλιέρε» να σκοπεύει να οικοδομήσει μια πραγματικά ανταγωνιστική ομάδα και προτίθεται για οικονομικές υπερβάσεις στη γραμμή κρούσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο οι ιθύνοντες τη Μόντσα έχουν έρθει σε επαφή τόσο με τον ελεύθερο από τη Γιουβέντους, Πάουλο Ντιμπάλα, όσο και τον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα αργεντίνικο δίδυμο. Βέβαια οι δυο ποδοσφαιριστές της «Αλμπισελέστε» δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις στη λίστα της Μόντσα, καθώς σύμφωνα με την «Corriere dello Sport» αρέσει και η περίπτωση του Αντρέα Μπελότι, ο οποίος αποχώρησε μετά από επτά χρόνια από την Τορίνο.

