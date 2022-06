Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνια Μάτιτς και για ακόμα μια μεταγραφική περίοδο συνεχίζει τη καμπάνια ενημέρωσης για παιδιά από όλο τον κόσμο που αγνοούνται.

Ο Νεμάνια Μάτις έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο με τη Ρόμα και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Από το 2019 οι «Τζιαλορόσι» χρησιμοποιούν τα βίντεο με τα οποία παρουσιάζουν τις μεταγραφές τους για καλό σκοπό, καθώς σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό για αγνοούμενα παιδιά, ICMEC, προβάλλονται φωτογραφίες από εξαφανισμένα παιδιά ανά τον κόσμο.

Since 2019, AS Roma have used their transfer announcement videos to highlight missing children across the world They have continued their campaign following the signing of Nemanja Matic 👏 pic.twitter.com/an3JqhLPFG

Εν προκειμένω στο βίντεο για τη μεταγραφή του Σέρβου μεσοαμυντικού η Ρόμα είχε δύο παιδιά που αγνοούνται στην Ελλάδα και αναζητούνται από το «Χαμόγελο του Παιδιού». O λόγος για τον νεαρό Μοχάμεντ Γιονίς και τη μικρή Ισαμπέλα Έλενα. Θυμίζουμε πως ο εμπνευστής της εκπληκτικής καμπάνιας των Ρωμαίων, Πολ Ρότζερς, είχε μιλήσει στο Gazzetta για την ιδέα του, η οποία έχει συμβάλει στη διάσωση παιδιών ανά τον κόσμο.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Nemanja Matic 🐺🇷🇸



The club is delighted to confirm the Serbian midfielder as our first signing of the summer - and proud to continue to raise awareness in the search for missing children all around the world. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/pwOtr8id5M