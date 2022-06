Μετά την κατάκτηση του Nations League με τη Ρόμα, ο Μουρίνιο έχει ανεβάσει και πάλι τις μετοχές του, ο Μέντες έχει προτάσεις στα χέρια του για τον... Special πελάτη του, αλλά ο Πορτογάλος παραμένει πιστός στη Ρόμα.

Την ώρα που δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι στη λίστα με τους υποψήφιους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Παρί, ο δημοσιογράφος Nicolò Schira, τονίζει πως ο Ζοσέ Μουρίνιο θα παραμείνει πιστός στη Ρόμα.

Συγκεκριμένα, μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει:

«Ο Ζοσέ Μουρίνιο κι ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες έχουν δεχτεί αρκετές προτάσεις, αλλά ο Secial One είναι επικεντρωμένος μόνο στο project της Ρόμα».

Θυμίζουμε ότι με τον Πορτογάλο, η Ρόμα κατέκτησε το UEFA Nations League, ενώ ο σπουδαίος Μουρίνιο πρόσφατα δήλωσε ότι στη Ρώμη έμαθε να μην είναι εγωκεντρικός με τον εαυτό του και τον εγωισμό του να μπαίνουν στην άκρη.

Josè #Mourinho and his agent Jorge #Mendes have received several bids in the last months, but the Special One is focused only on his #ASRoma’s project. #transfers