Στη «μάχη» για την απόκτηση του Αρτέμ Ντόβμπικ από την Τζιρόνα μπήκε η Ρόμα, η οποία ετοιμάζεται να χαλάσει τα σχέδια της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Αρτέμ Ντόβμπικ ήταν ο «εκλεκτός» του Ντιέγκο Σιμεόνε για να αντικαταστήσει τον Άλβαρο Μοράτα, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε με προορισμό τη Μίλαν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο φαίνεται πως η Ρόμα αποφάσισε να μπει... σφήνα στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, θέλοντας και εκείνη να αποσπάσει την υπογραφή του Ουκρανού.

H Ρόμα προσφέρει στον Ντόβμπικ υψηλότερο μισθό από ό,τι οι «ροχιμπλάνκος» και θέλει να χαλάσει τη μεταγραφή της Ατλέτικο, η οποία είχε έρθει σε συμφωνία με την Τζιρόνα έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Ρεπορτάζ απάο την Ιταλία κάνουν λόγο για συμφωνία του παίκτη με τη Ρόμα, ωστόσο οι άνθρωποι της Ατλέτικο παραμένουν ψύχραιμοι, καθώς έχουν καταθέσει στην Τζιρόνα μεγαλύτερη πρόταση για την απόκτηση του Ουκρανού επιθετικού.

