Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς παρά τη νέα του επέμβαση συμφώνησε με τη Μίλαν και αναμένεται να συνεχίσει να αγωνίζεται για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα!

Δεν τα παρατάει ο Ζλάταν! Ο 40χρονος επιθετικός έκανε επέμβαση στο γόνατο του σήμερα (25/5) στη Λιόν και θα μείνει εκτός για επτά έως οκτώ μήνες, τα σενάρια για το μέλλον του «φούντωσαν», όμως ο Νικολό Σίρα τα «έσβησε» γρήγορα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, ο Σουηδός σταρ συμφώνησε με τη Μίλαν και θα συνεχίσει την καριέρα του για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα! Ο Ιμπραΐμοβιτς αναμένεται να υπογράψει τις επόμενες ώρες συμβόλαιο μέχρι το 2023 με απολαβές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Zlatan #Ibrahimovic is set to continue to play for another year. Agreed already personal terms with #ACMilan for a contract until 2023 with a salary by €2,5M as anticipated in the last hours. He has underwent a knee surgery today in Lyon and the prognosis is expected 7-months https://t.co/LdiBOaRRRA