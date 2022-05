Τότι: «Θα μιλήσω με τον Ντιμπάλα και θα προσπαθήσω να τον πείσω να έρθει στη Ρόμα»

O θρύλος της Ρόμα, Φρανσέσκο Τότι, με δηλώσεις του προανήγγειλε τη συνάντηση του με τον Πάουλο Ντιμπάλα και επισήμανε πως θα προσπαθήσει να τον πείσει να υπογράψει στη Ρόμα.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα αποτελεί παρελθόν από τη Γιουβέντους και πλέον εξετάζει τις επιλογές του για την επόμενη ημέρα της καριέρας του. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ξεκαθάρισε πως δεν θα πήγαινε ποτέ στη... μισητή για τους «Μπιανκονέρι», Ίντερ και η Ρόμα είναι μια ομάδα που συγκεντρώνει καλές πιθανότητες για να τον αποκτήσει με τις «ευλογίες» του Ζοσέ Μουρίνιο.

O θρύλος των «Τζιαλορόσι», Φρανσέσκο Τότι με δηλώσεις του στο «Roma via Sky» επισήμανε πως θα συναντήσει τον Ντιμπάλα την ερχόμενη Δευτέρα (23/5), στο πλαίσιο φιλανθρωπικού φιλικού αγώνα που διοργανώνει ο Σαμουέλ Ετό και θα προσπαθήσει να τον πείσει να μετακομίσει στην «Αιώνια Πόλη».

«Θα δούμε αν θα καταφέρω να τον φέρω στη Ρόμα, τη Δευτέρα θα τον συναντήσω και ελπίζω να τον πείσω. Θα είμαστε στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Ετό, θα παίξουμε μαζί και θα του δώσω κάποιες συμβουλές. Θα προσπαθήσω να του δώσω να καταλάβει κάποια πράγματα, ας ελπίσουμε να τα καταφέρω. Αρκεί, φυσικά, να τον θέλει και η Ρόμα. Σε ποιον δεν θα άρεσε να είναι στη Ρόμα; Ξέρουμε τα προβλήματα που υπήρχαν σε διοικητικό επίπεδο στο παρελθόν, αλλά η νέα ιδιοκτησία έχει πλάνο. Για να γίνει ένας γάμος, βέβαια, χρειάζονται δύο, αλλά το σημαντικό είναι να πάει καλά η Ρόμα», είπε ο «Καπιτάνο» αναφορικά με την υπόθεση του Ντιμπάλα.

Ο Τότι αναφέρθηκε και στον τελικό του Europa Conference League κόντρα στη Φέγενορντ (25/5, 22:00) και σχολίασε: «Υπάρχει ένα τρόπαιο, άρα ο τελικός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν θα πω τίποτα επειδή είμαι προληπτικός, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ο Μουρίνιο ξέρει καλύτερα απ’ όλους να παίζει έναν ευρωπαϊκό τελικό. Δεν είναι το Champions Leaue βέβαια, αλλά είναι μια διοργάνωση που πρέπει να σεβαστούμε και να κατακτήσουμε. Θα ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση».

