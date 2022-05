Ο Σαμουέλ Ετό διοργανώνει φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο Σαν Σίρο με τη συμμετοχή σπουδαίων ονομάτων του ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Αντρέα Πίρλο και Φρανσέσκο Τότι.

Ένα φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα πολλών... αστέρων διοργανώνει ο Σαμουέλ Ετό. Στις 23 Μαΐου στον αγωνιστικό χώρο του Σαν Σίρο θα παραταχθούν μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, οι οποίοι θα αγωνιστούν για καλό σκοπό.

Ο Καμερουνέζος επιθετικός έχει συμφωνήσει με τους πρώην συμπαίκτες του, Λιονέλ Μέσι, Γουέσλι Σνάιντερ και Λιλιάμ Τιράμ για να δώσουν το παρών, ενώ μεταξύ άλλων θα αγωνιστούν και οι Πάουλο Ντιμπάλα, Αντρέι Σεφτσένκο, Κλάρενς Σέεντορφ, Φραντσέσκο Τότι, Αντρέα Πίρλο και Πίπο Ιντζάγκι.

