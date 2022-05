Σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Repibblica» o Πάουλο Ντιμπάλα αναμένεται να απορρίψει την πρόταση της Ίντερ και αναμένεται να υπογράψει στη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα σε έντονα συγκινησιακό φορτισμένο κλίμα αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Γιουβέντους στη εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λάτσιο, καθώς μετά από επτά χρόνια έμεινε ελεύθερος και πλέον καλείται να επιλέξει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αναμένεται να παραμείνει στη Serie A και μέχρι πριν λίγες ώρες η Ίντερ θεωρούταν το φαβορί, όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

