Σύμφωνα με το Sky Sports, οι μέτοχοι της Λίβερπουλ, RedBird Capital Partners, υπέβαλαν προσφορά 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να αγοράσουν τη Μίλαν.

Η Μίλαν όλο αυτό το διάστημα, ήταν σε συζητήσεις με το fund από το Μπαχρέιν με όνομα InvestCorp για εξαγορά 1,18 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Sky Sports, η RedBird Capital Partners μπαίνει δυναμικά στην κούρσα για την αγορά των «ροσονέρι», υποβάλλοντας μια προσφορά της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η RedBird απέκτησε το 10% των μετοχών της Λίβερπουλ, για 750 εκατομμύρια ευρώ.

Στην Ιταλία πάντως το προηγούμενο διάστημα, ανέφεραν ότι οι Έλιοτ και η Investcorp ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας και ότι η Μίλαν θα είχε μεταγραφικό μπάτζετ 300 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι. Πλέον όμως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και μένει να δούμε ποιος θα αποκτήσει τελικά τη Μίλαν.

