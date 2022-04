Μέχρι την Παρασκευή (29/04) θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της Μίλαν από τους επενδυτές από το Μπαχρέιν έναντι 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το «Reuters» μέχρι και την Παρασκευή (29/04) είναι πιθανό να προκύψει λευκός καπνός για την πώληση της Μίλαν! Η Elliott Management Corporation, ιδιοκτήτρια του συλλόγου Lombard από το 2018, θα μπορούσε να αποδεχθεί την πρόταση εξαγοράς του επενδυτικού ταμείου που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, έναντι 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ουσιαστικά η Μίλαν θα περάσει στην Investcorp, η οποία παρουσιάζεται ως «ένας από τους κορυφαίους κολοσσούς στον κόσμο» που δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες στη Μέση Ανατολή να επενδύσουν τον πλούτο τους σε εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Πρόκειται για μία τεράστια ευκαιρία για τους «ροσονέρι» οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούνται οικονομικά, ειδικά φέτος που η σεζόν θα να «κλείσει» με ζημία 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ενα ποσό που σαφέστατα βέβαια θεωρείται χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια που η χασούρα ανερχόταν στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά και την Παρασκευή (29/04) πέσουν οι υπογραφές, θα μιλάμε για μία τεράστια αλλαγή σελίδας στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος το καλοκαίρι θα έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει μέχρι και 300 εκατομμύρια ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι!

