Νέα τροπή στο μέλλον του Πάουλο Ντιμπάλα, καθώς ο ατζέντης του Αργεντινού διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με την Ίντερ.

Το μέλλον του Πάουλο Ντιμπάλα παραμένει αβέβαιο από τη στιγμή που ο Αργεντινός αναμένεται να μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι από τη Γιουβέντους, με πλήθος ομάδων να τον... γυροφέρνουν για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Ανάμεσα στους πιθανούς προορισμούς του 28χρονου βρίσκεται και η Ίντερ, η οποία φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία για την άμεση έναρξη της συνεργασίας τους με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2026.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta Dello Sport», σενάριο που όμως διαψεύστηκε και επίσημα από τον μάνατζερ του Ντιμπάλα, Χόρχε Αντούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επιθετικός της Γιουβέντους δεν έχει συμφωνήσει με κανέναν σύλλογο - ιταλικό ή ξένο - και το μέλλον του εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο.

«Διαψεύδω κάθε είδους συμφωνία με το οποιοδήποτε κλαμπ. Δεν έχουμε καταλήξει σε καμία συμφωνία με κάποια ιταλική ή ξένη ομάδα» ήταν τα λόγια του Aργεντινού ατζέντη.

