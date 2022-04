Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Ντιβόκ Οριγκί στη Μίλαν, ο οποίος το καλοκαίρι το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ.

Στη Μίλαν φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντιβόκ Οριγκί.

Παρά τις προτάσεις που έχει δεχτεί από κλαμπ της Premier League αλλά και της Bundesliga, ο Βέλγος φορ έχει μάτια μόνο για τους Ροσονέρι και όλα δείχνουν πως μένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας!

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σιρά, σύμφωνα με τον οποίο ο επιθετικός της Λίβερπουλ θα υπογράψει το καλοκαίρι ως ελεύθερος στην ομάδα του Μιλάνου, με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2026 και ετήσιο μισθό στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν ο Οριγκί έχει περιοριστεί στις 14 συμμετοχές με τη φανέλα των Reds, σημειώνοντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

🔜✍️️ Divock #Origi to #ACMilan as a free agent. Agreed personal terms for a 4-years contract with a salary by €3,5M. The belgian striker has received 3 others bids from Premier League and Bundesliga clubs, but has chosen #Milan. Timing confirmed. Paperworks time. #transfers https://t.co/1zXjm4WQXy