H Mίλαν έχει στην κορυφή της λίστας της τον Ντιβόκ Οριγκί, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και θέλει να τον κλείσει όσο πιο σύντομα γίνεται.

Στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ έχει μπει ο Ντιβόκ Οριγκί και ήδη έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες για το μέλλον του. Ο Βέλγος σέντερ φορ είναι η τρίτη λύση για την κορυφή της επίθεσης των «Reds» πίσω από τον Ντιόγκο Ζότα και τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, έχοντας αγωνιστεί μόλις 533 αγωνιστικά λεπτά σε 14 συμμετοχές, με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα το καλοκαίρι ο 26χρονος επιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ και η Μίλαν κινείται αποφασιστικά για την απόκτηση του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιταλικού «Sky Sports» ο Οριγκί βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των «Ροσονέρι», οι οποίοι μάλιστα τον πιέζουν για προφορική συμφωνία, ώστε να προλάβει άλλους «μνηστήρες».

AC Milan are working to extend Rafa Leão contract soon while they’re in the process to sign a new striker. Divock Origi, more than a target. 🔴 #ACMilan



Origi’s out of contract with Liverpool and AC Milan are pushing to reach verbal agreement, as per @MatteMoretto @SkySport #LFC pic.twitter.com/QjXarodoVD