H Μίλαν με μήνυμα στα μάτριξ του «Σαν Σίρο» εξέφρασε τη στήριξη της στον προπονητή της Μπολόνια, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς για τη νέα μάχη του με τη λευχαιμία.

Η Μίλαν υποδέχεται απόψε (4/4) τη Μπολόνια στο «Σαν Σίρο» για τη 31η αγωνιστική της Serie A και οι γηπεδούχοι πριν τη σέντρα έστειλαν μήνυμα στήριξης στον τεχνικό των «Ροσομπλού», Σίσινα Μιχαΐλοβιτς,ο οποίος δίνει νέα μάχη κόντρα στη λευχαιμία. «Forza Σίνισα! Η οικογένεια των “ροσονέρι” στέκεται δίπλα σου», ανέφερε το μήνυμα των Μιλανέζων για τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος είχε καθίζει στον πάγκο της ομάδας τους τη σεζόν 2015-16. Θυμίζουμε πως ο 53χρονος τεχνικός δεν θα καθίσει απόψε στον πάγκο της ομάδας του, καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου έχει ξεκινήσει νέο κύκλο θεραπειών.

Forza, Mihajlović! The Rossoneri family stands with you 👊 pic.twitter.com/5Au7KGG1wv