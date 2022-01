Ο Αλεκσάνταρ Κολάροφ είναι έτοιμος να κρεμάσει τα παπούτσια του λύνοντας εντός της ημέρας το συμβόλαιό του με την Ίντερ ώστε να ρίξει τους τίτλους τέλους!

Όπως αναφέρει η Corriere dello Sport, ο 36χρονος φουλ μπακ δεν θ' αναζητήσει άλλη ομάδα και θέλει ν' αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Το περασμένο καλοκαίρι είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «νερατζούρι» για να συνεχίσει κανονικότατα, ωστόσο, φέτος ο χρόνος συμμετοχής του και πιθανώς οι αντοχές του δεν είναι όπως θα τα φανταζόταν.

Κάπως έτσι, βάσει του σεναρίου που κυκλοφόρησε, ο Κολάροφ αποφάσισε ότι δεν μπορεί άλλο να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο και θέλει ν' αποσυρθεί.

Οι τραυματισμοί τον έχουν επηρεάσει και έχει μείνει εκτός αποστολής σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τους πρώτους μήνες της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Aleksandar Kolarov Will Terminate Inter Contract Today & Likely Retire From Football, Italian Media Report https://t.co/PE7KYt4rSR #IMInter #Nerazzurri #FCIM