H Mίλαν ολοκλήρωσε μια επένδυση με ορίζοντα το μέλλον, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου φορ, Μάρκο Λάζετιτς από τον Ερυθρό Αστέρα.

Την Τρίτη (25/1) ο Μάρκο Λάζετις ταξίδεψε στο Μιλάνο για να περάσει ιατρικά τεστ και να ξεκινήσει την τυπική διαδικασία για τη μεταγραφή του στη Μίλαν. Οι «Ροσονέρι» ξεχώρισαν το 18χρονο «wonderkid» του πρωταθλητή Σερβίας, Ερυθρού Αστέρα και κατέβαλαν πέντε εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν άμεσα και να τον εντάξουν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας.

Σήμερα (27/2) ολοκληρώθηκε και τυπικά η «επένδυση» των Μιλανέζων, με τον νεαρό σέντερ φορ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2026, να παίρνει τη τη φανέλα με τον αριθμό 22 και να γίνεται η τρίτη λύση στη διάθεση του προπονητή της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι πίσω από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τον Ολιβιέ Ζιρού, ενώ ο δανεισμός του Πιέτρο Πελέγκρι από την Μονακό τερματίστηκε.

Official. AC Milan have completed the signing of Marko Lazetić from Red Star, talented Serbian striker. Deal sealed and announced. 🇷🇸 #ACMilan



AC Milan are also prepared to complete Theo Hernandez new contract soon - while they’re interested in Schalke centre back Malick Tiaw. pic.twitter.com/UJtg0OdXvo