Χωρίς τον Φεντερίκο Κίεζα θα πορευτεί η Γιουβέντους τους επόμενους επτά μήνες, καθώς ο Ιταλός μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον χιαστό.

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Γιουβέντους κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη, επικρατώντας με 4-3 της Ρόμα, με ανατροπή στο σκορ και μάλιστα ενώ έχανε με 3-1. Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Φεντερίκο Κίεζα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δεν ήταν καθόλου ευχάριστα, καθώς έδειξαν ότι ο 24χρονος άσος υπέστη ρήξη χιαστών. Πριν την έναρξη του ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους για την 23η αγωνιστική της Serie Α, ο Κιέζα χειρουργήθηκε στον χιαστό ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα που αποκόμισε.

Με ανακοίνωσή τους οι «μπιανκονέρι» ανέφεραν ότι η επέμβαση στον Ιταλό διεθνή άσο ήταν επιτυχημένη κι έτσι ο Κιέζα θα προσπαθήσει να προλάβει τις κλήσεις της εθνικής του ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Video on Juventus’ Federico #Chiesa.



Can see left knee ripple as he’s turning with knee dropping inwards. Potentially indicates an ACL rupture especially within context of other reports that he has a knee ligament sprain. Awaiting examination & imaging results pic.twitter.com/ewJ2kXud07