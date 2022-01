Ασχημα είναι τα μαντάτα για τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αλλά και για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, καθώς ο Φεντερικό Κιέζα υπέστη ρήξη χιαστών και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Γιουβέντους κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη, επικρατώντας με 4-3 της Ρόμα, με ανατροπή στο σκορ και μάλιστα ενώ έχανε με 3-1.

Ωστόσο, η νίκη των «μπιανκονέρι» επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Φεντερικό Κιέζα, ο οποίος αποχώρησε ως τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο διεθνής Ιταλός επιθετικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν κατάφερε να συνεχίσει στην αναμέτρηση.

Την Δευτέρα υποβλήθηκε σε εξετάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Κι αυτό διότι όπως αναφέρει και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολά Σίρα, ο Κιέζα υπέστη ρήξη χιαστών κι έτσι θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν.

Σαφέστατα πρόκειται για μία σημαντική απώλεια τόσο για τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στη Γιουβέντους, όσο και για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στην εθνική Ιταλίας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Lesione del legamento crociato per Federico #Chiesa : 6 mesi di stop e stagione finita. Tegola pesantissima - oltre che per la #Juventus - anche in chiave Nazionale. Mancini dovrà far a meno di una delle sue stelle nei Playoff per Qatar 2022

Video on Juventus’ Federico #Chiesa.



Can see left knee ripple as he’s turning with knee dropping inwards. Potentially indicates an ACL rupture especially within context of other reports that he has a knee ligament sprain. Awaiting examination & imaging results pic.twitter.com/ewJ2kXud07