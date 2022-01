O Σέρτζιο Ολιβέιρα ξεκίνησε με το «δεξί» τη θητεία του στη Ρόμα, καθώς στο ντεμπούτο του, στον αγώνα με την Κάλιαρι, σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

O Ζοζέ Μουρίνιο έδειξε με το «καλησπέρα» την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Σέρτζιο Ολιβέιρα, καθώς στο πρώτο παιχνίδι που τον είχε διαθέσιμο του έδωσε φανέλα βασικού. Ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο δικαίωσε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, καθώς συνδύασε το ντεμπούτο του, στον αγώνα με την Κάλιαρι με γκολ,εκτελόντας εύστοχα πέναλτι, που κέρδισε ο ίδιος, στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Olimpico».

Ο Πορτογάλος μέσος έγινε ο πρώτος χαφ της Ρόμα που σκοράρει στο πρώτο του παιχνίδι στη σύγχρονη Serie A (από το 1994/95), ενώ είναι ο πρώτος Πορτογάλος που σκοράρει για τους «Τζιαλορόσι» στο πρωτάθλημα.

1 - Sérgio Oliveira is the first central midfielder to score with AS Roma in his #SerieA debut in the three points for a win era (since 1994/95) - he is also the first Portuguese to score for the Giallorossi in the competition. Welcome.#RomaCagliari