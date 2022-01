Μισή αναμένεται να είναι η πρώτη αγωνιστικής της Serie A για το 2022, καθώς από τα δέκα παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν τα πέντε.

Με πολλά προβλήματα αναμένεται να ξεκινήσει η Serie A για το 2022. Συγκεκριμένα με βάση τα δεδομένα από τα δέκα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής που είναι προγραμματισμένα για τη Πέμπτη (6/1), αναμένεται να διεξαχθούν τα μισά.

Ο αγώνας της Σαλερνιτάνα με τη Βενέτσια έχει ήδη αναβληθεί, ενώ στο «αέρα» βρίσκεται η διεξαγωγή των αναμετρήσεων Σπέτσια-Βερόνα, Φιορεντίνα-Ουντινέζε, Αταλάντα-Τορίνο και Γιουβέντους-Νάπολι. Όσον αφορά το παιχνίδι της προσεχής αντιπάλου του Ολυμπιακού, Αταλάντα, οι αρχές του Τορίνο δεν επιτρέπουν στη «Γκρανάτα» να ταξιδέψει στο Μπέργκαμο λόγω κρουσμάτων.

Reports that the ASL has banned #Torino from travelling for the game against #Atalanta .#AtalantaTorino #SerieA #SerieATIM #Calcio