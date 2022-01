Βενέτσια: Απέκτησε τον Κιζάνς από τη Μπάγερν

Δυναμικό μπάσιιμο στο μεταγραφικό παζάρι από τη Βενέτσια, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μικαέλ Κιζάνς έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μπάγερν Μονάχου.

Μετά από δύο χρόνια ως παίκτης της Μπάγερν και έναν δανεισμό στη Μαρσέιγ, ο Μικαέλ Κιζάνς μετακομίζει στην Ιταλία για χάρη της Βενέτσια. Ο νεοφώτιστος σύλλογος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 22χρονου Γάλλου εξτρέμ, σε μια «ηχηρή» κίνηση που θα αποφέρει 5 εκατομμύρια ευρώ στους Βαυαρούς

Ο Κιζάνς υπέγραψε συμβόλαιο με ισχύ ως το καλοκαίρι του 2025 κι έγινε έτσι η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της Βενέτσια, την οποία θα ενισχύσει την στην προσπάθειά της να κλειδώσει την παραμονή (16η, 17 β.). Με τη φανέλα της Μπάγερν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει ως παίκτης της Γκλάντμπαχ (ο νεότερος που έκανε ντεμπούτο στη Bundesliga με τα Πουλάρια) και αγωνίστηκε συνολικά 13 φορές με απολογισμό 2 γκολ και 2 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν κυμάνθηκε επίσης σε μέτρια νερά στους Μαρσεγιέζους, με μόλις 2 γκολ και μία ασίστ σε 30 συμμετοχές το 2020/21.

Michaël #Cuisance has completed a move from #FCBayern to Venezia FC.



All the best, @MichaelCUISANCE!



https://t.co/Kwpi64TuLD#MiaSanMia pic.twitter.com/RthxDDFChk