Ρονάλντο και Μέσι έφυγαν το καλοκαίρι αλλά τελειώνουν το 2021 ως πρώτοι σκόρερ της Γιουβέντους και της Μπαρτσελόνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι, μπορεί να αποχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι από Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, αλλά εξακολουθούν να αφήνουν το στίγμα τους στις πρώην ομάδες τους.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησαν από τη Γιουβέντους και την Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, προκαλώντας μεγάλο ντόρο στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να ολοκληρώσουν το ημερολογιακό έτος 2021 ως πρώτοι σκόρερ για τις πρώην ομάδες, με 20 και 28 γκολ, αντίστοιχα. Γεγονός που αφενός επιβεβαιώνει την υπεροχή που είχαν και οι δύο, αλλά δείχνει και την επίδραση που είχαν οι αποχωρήσεις τους.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι πολύ πιο εμφανές στη Μπαρτσελόνα, η οποία μάλιστα δεν έχει και τον δεύτερο καλύτερο σκόρερ της χρονιάς, τον Αντουάν Γκριεζμάν, στην τρέχουσα ομάδα. Στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Γιουβέντους φαίνεται να εξυπηρετείται καλύτερα από τους σκόρερ της, αφού στο σύνολο της χρονιάς έχει τρεις παίκτες, οι οποίοι έχουν πετύχει πάνω από τα δέκα γκολ. Τους Άλβαρο Μοράτα (17), Φεντερίκο Κιέζα (15) και Πάουλο Ντιμπάλα (11).

Από την πλευρά τους, τη φετινή σεζόν Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι άνοιξαν νέο κεφάλαιο στις καριέρες τους, αλλά τα νούμερα με τις τρέχουσες ομάδες δεν θυμίζουν σε τίποτα τα περυσινά. Ο Πορτογάλος αστέρας έχει 13 γκολ σε 19 παιχνίδια για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ από την άλλη ο Αργεντινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνεισφέρει τα μέγιστα στους Παριζιάνους, μετρώντας μόλις 6 γκολ σε 16 αγώνες.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi finish 2021 as Juventus and Barcelona's top scorers despite leaving in the summer 🐐 pic.twitter.com/rHv0zzEClI